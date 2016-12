Pärast Nico Rosbergi ootamatut otsust loobuda F1 sarjast, otsib Mercedes Lewis Hamiltonile tiimikaaslast ning välistatud pole isegi Fernando Alonso.

Paar päeva tagasi ütles Mercedese boss Toto Wolff, et ei ole väga Alonsost huvitatud, siis nüüd on tema arvamus muutunud. "Peame mõtlema ka Fernandole;" sõnas Wolff Sky Sportsile. "Ma austan teda sõitajana väga palju. Tal on kõike - talenti, kiirust ja kogemust."

Mercedesele võib kujuneda problemaatiliseks aga Alonso leping McLareniga, mis peaks hispaanlase tiimi juures hoidma järgmise hooaja lõpuni. Wolffi meeskonnale võib aga kahekordse maailmameistri väljaostmine kujuneda liiga kalliks, mille tõttu võib Mercedes otsida kedagi teist.

Samuti on küsimärgi all Fernando Alonso ja Lewis Hamiltoni omavaheline suhe. Mehed olid tiimikaaslased 2007. aastal McLarenis, kuid pärast väga turbulentset hooaega otsustas hispaanlane lepingu varem lõpetada ning meeskonnast lahkuda.

Suurima tõenäosusega liitub Mercedesega 22-aastane Pascal Wehrlein, kuid Wolff ei välista veel kedagi. "Alonsol on leping McLaren-Hondaga ning enne peame kaaluma kõiki teisi valikuid. Sõitjad on igatahes meie tiimis võrdsed ja mõlemal on sama suur võimalus. Oleme fännidele võlgu. Me ei saa ühte või teist sõitjat eelistada."