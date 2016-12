Alagrupis viimaseks jäämine tähendab, et Läti kodune MM on sisuliselt juba nelja päevaga tuksis. 2006, 2008, 2010 ja 2014 MMi 5. ning 2004 ja 2012 6. kohaga lõpetanud Läti suur eesmärk oli koduseinte toel esimest korda nelja sekka jõuda, mis on nüüd aga sisuliselt võimatu.