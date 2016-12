NBA korvpalliliigas tegi vägeva soorituse Washington Wizardsi tagamees John Wall, kes viskas suisa 52 punkti. Wizardsile see võitu aga ei taganud, sest koduväljakul kaotati Orlando Magicule 116:124.

Wall tegi karjääri parima soorituse, visates 52 punkti (sh kolmepunktivisked 5/8 ja vabavisked 11/14). Wallist sai neljas pallur, kes tänavu NBA mängus poolajaga üle 30 punkti visanud on.

John Wall led all scorers Tuesday night with 52 Pts.



Who else got buckets? pic.twitter.com/JlCxQTvooV