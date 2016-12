Nädal tagasi pea kogu Brasiilia jalgpallimeeskonna Chapecoense surma viinud lennuõnnetuse tagamaid uuritakse jätkuvalt ning vaikselt on hakatud jõudma ka süüdlasteni. Chapecoense oli Boliivia linnast Santa Cruzist teel Lõuna-Ameerika tugevuselt teise karikasarja Copa Sudamericana finaali avamängule Medellini Atletico Nacionali vastu Colombias. 19 kilomeetrit enne sihtpunkti jõudmist kukkus lennuk aga arvatavasti kütuse puudumise tõttu alla. Katastroofis jäid ellu kolm Chapecoense jalgpallurit, kaks meeskonnaliiget ning üks ajakirjanik.

Lennuõnnetuse uurimine on praeguseks jõudnud aga diplomaatilisse kriisi: Boliivias asuva Viru Viru lennujaama (just seal olid Sao Paolost tulnud brasiillased vahetanud lennukit) lennujuht Celia Castedo, esitas Brasiiliale asüülitaotluse ning põgenes seda saamata üle piiri. Castedo tunnistas uurijatele, et õnnetuse ärahoidmine olnuks võimalik, kui Boliivias tehtud vahepeatuse ajal oleks tema soovitusi kuulda võetud. Naise sõnul soovis ta Brasiilialt ajutist varjupaika vältimaks Boliivia võimude halvakspanu – teda süüdistatakse ettevaatamatuses. Kas katastroofi võiduks ära hoida? (JAIME SALDARRIAGA)

Paljud Boliivia lennuametnikud on juba vastutusele võetud, ühtlasi pidasid Boliivia prokurörid kinni LaMia lennufirma tegevdirektori Gustavo Vargase. Peaprokuröri Ramiro Guerrero sõnul on võimalik, et juhtumit hakatakse käsitlema kui tapmist. Nimelt on selgunud, et Vargase firma lennukid kasutasid kulude kokkuhoidmiseks tavapärasest vähem kütust, mis läheb vastuollu lennundusturvalisuse reeglitega. Samuti pidanuks konkreetse juhtumi puhul tehtama vahemaandumine Bogotas, kuid piloodid otsustasid seda mitte teha.