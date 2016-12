Eesti parim meeskulturist Ott Kiivikas rääkis ETV spordisaatele, et dopingutarvitajad on jätkuvalt tema meelisala sees tegutsemas.

"Üks kohtunik tuli minu juurde peale võistlust ja ütles, et ta teab maailmast tõenäoliselt kahte täiesti puhast kulturisti. Ja just raskemates kategooriates. Ta ütles, et mina ja veel üks Slovakkia mees," tõdes Kiivikas ning rõhutas, et puhastest sportlastest peetakse ka rohkem lugu.

"See kõlab karmilt, aga kui sellises konkurentsis, kus sõna otseses mõttes paljaste kätega lähed relvade vastu, suudad mehed maha tõmmata, siis oled kõva mees," lausus Kiivikas.