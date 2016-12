Jalgpallifänlus võtab üha hullumeelsemaid tuure, vahendab The Sun. Portugali jalgpallitreeneri, praegu Manchester Unitedit juhendava Jose Mourinho esifänn Viv Bodycote lasi oma kehale teha juba neljanda tätoveeringu - nüüd ilustab Mourinho näolapp ka tema rinda!

59aastane viie lapse vanaema sai viimatise tätoveeringu kingituseks oma abikaasalt, kes imekombel talub ka seda, et nende kodu on täis Mourinho pilte.

"Mida ma öelda saan? Armastan Josed. Toetasin teda Chelsea peatreenerina ning toetan teda ka Manchesteris!" sõnas Viv The Sunile. Tätoveeringu tegemine maksis 120 naela ning võttis aega kaks ja pool tundi.

