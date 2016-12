Jalgpalliklubi FC Flora alustab uueks hooajaks ettevalmistumist tuleval esmaspäeval ning pole teps mitte võimatu, et klubi peatreeneriks saab endine Eesti koondise juhendaja Arno Pijpers.

Flora on peatreenerita kümnendast novembrist, mil lõpetati töösuhe klubi tänavusel hooajal meistriliigas neljanda kohani tüürinud Argo Arbeiteriga. Eestlane võttis tiimi juhendamise üle juulis tagasi astunud Norbert Hurdalt.

Novembris sõnas klubi president Pelle Pohlak, et Flora on teinud pakkumise Arbeiterist ja Hurdast kogenenumale treenerile. Kas jutt käis just Pijpersist, pole kindel, sest Õhtulehe andmetel on Florale "ei" öelnud üks eestlasest juhendaja.

TAASKOHTUMINE: Kui Arno Lilleküla staadionil autogramme jagas, oli Flora president Aivar Pohlak. Eesti tippklubisse naastes oleks Pijpersi kõrgeim ülemus Aivar Pohlaku poeg Pelle. (JAREK JÕEPERA)

Õhtuleht vestles Pijpersiga eile telefonitsi, kui mees ootas lendu Eestisse. Rahvusvahelises vutis ka Kasahstani koondist juhendanu tunnistas, et üks maarjamaale lendamise põhjus on pidada läbirääkimisi Floraga. Teisalt korraldab Pijpers Eesti Jalgpalli Liidus (EJL) treenerite kõrgeimat kursust ning kohtub siin EJLi koolitusosakonna juhi Karel Voolaiuga.