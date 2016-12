Et viimastes teleõiguste omandamise uudistes on põhikohal olnud raha, ei saa siingi sellest üle ega ümber. Väidetavalt küsinud rahvusvahelised ülekandeõigused ostnud Discovery ERRilt kahtede mängude eest 800 000 eurot, Eesti Meedia puhul on ajakirjandusest läbi käinud ka suurusjärk 1,2 miljonit.

„Arvan, et saime endale väga hea ja kasuliku lepingu. Eestis on seoses kahtede eelseisvate mängude õiguste omandamisega räägitud utoopilistest summadest. Lepingu täpne sisu on konfidentsiaalne, kuid ülekandeõiguste hind on võrreldav varem ERRi poolt makstuga,“ andis Kaljuveer vihje.

Rahvusringhääling on teatanud, et Discovery küsis neilt OMi õiguste omandamise varasemast hinnast umbkaudu neli korda rohkem. Kaljuveer täpsustas: „Ütlesin, et meie makstav summa on võrreldav sellega, millega ERR varem olümpiat ostnud. Arvestame siia sisse selle, et ühte ala nad viimastel kordadel enam ei näidanud ja lisame internetiõigused.“

Mõne aasta eest ERRist lahkunud Kaljuveer pidas olümpiamängude ülekandeõiguste omandamiseks läbirääkimisi juba kaheksandat korda, kuid esimest korda erafirma eest. „Ega seal suurt erinevust ole. Ka vastaspoolel istuvad nüüd uued partnerid, Discovery ja Eurosport. Eesti Meedia juhi Sven Nuutmanniga oli protsessi käigus väga hea koostöö. Pean oluliseks, et digiversioonis näeb mänge ka venekeelsel kanalil. Vene vaatajale on just talimängudel väga palju huvitavat: jäähoki, iluuisutamine, laskesuusatamine,“ loetles Kaljuveer.

Lubab TV3 apsakaid vältida

Ta pakub, et 2018. aasta talimängude kajastamiseks piisab ainult Kanal 2st, kuid 2020. aasta suveolümpiaks vajatakse ka teist kanalit, mis tingimuste kohaselt peab vabalt levima 90 protsendi Eesti televaatajateni.

„Tuleb hakata tööle, saatekava, tehniliste lahenduste ja kommentaatorite teemal. Eestis on palju häid spordikommentaatoreid. Osa reportereid läheb kohapeale, osa alasid saab kommenteerida ka Tallinnast. Teame, mida vajame kvaliteetseteks ülekanneteks,“ rääkis Kaljuveer. Ta kinnitas, et mänge näeb kvaliteetses HD-pildis.

Suurte olümpiakogemustega produtsent lubas ka, et vajadusel tellitakse näiteks kergejõustikuvõistlusel otsepilt mõnelt Eesti spordisõpra huvitavalt alalt, kuhu rahvusvaheline pilt eksib harva. Tänavu peetud Rio olümpial oli kergejõustiku näitamise õigus TV3-l ning tekkis olukordi, kus Eesti jaoks üliolulise võistluse lisapilt jäeti kokkuhoiu tõttu tellimata.