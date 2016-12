Tänavusel hooajal skoorivad võistkonnad keskmiselt mängus 162,8 punkti, mis on ligi 10 võrra rohkem, kui varasemate aastate keskmine (153,9). Siinkohal tasub meenutada, et Euroliiga, praeguste vedajatega, alustas 2000. aastal.

Statistikud on analüüsinud erinevaid andmeid ning numbrid näitavad, et kohtumised on läinud põnevamaks, publikuhuvi on suurenenud, meeskonnad viskavad rohkem punkte ning palju muud.

Euroopa tugevaima korvpallisari Euroliiga hooaja algusest on möödas veidi vähem kui kaks kuud ja 10 mänguvooru. Siiani võib öelda, et uus 16 meeskonna formaat, kus kõik omavahel läbi mängivad, on kindlasti positiivne nähtus.

Samuti saab sel hooajal näha rekordiliselt kolmepunktiviskeid ning resultatiivseid sööte. Keskmiselt proovib üks meeskond mängus kaare tagant õnne 17 korral ning tabatakse 37,7 protsendiliselt, mis on kõrgem näitaja, kui 15 varasemal hooajal. Korvisöötude arv on 17,5, mis tähendab pea nelja pallilist tõusu.

25% kõikidest mängudest on võidetud kolme või vähema punktiga, mis on lausa 15% võrra enam kui mullu. Laiendades vahemikku viiele, siis on selliste kohtumiste arv kasvanud 21 protsendilt 36-le. Ühekohalise vahega on lõppenud lausa 67,5% mängudest, eelmisel aastal oli see näitaja 48%.

Põnevamad mängud on toonud endaga ka kasvanud publikuhuvi. Võrreldes pealtvaatajaid pärast 10 põhihooaja avamängu mullusega on see arv kasvanud 27,8 protsenti, kui keskmiselt vaatab saalist kohtumist 8313 huvilist. Vahest huvitavam näitaja on see, et eelnimetatud publikuarv on ka 10,1% võrra suurem kui kogu möödunud hooajal - arvestades sisse ka play-off´id ja Final 4.