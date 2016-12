Lendamine olla ohutumaid reisimisviise kogu maamunal, ent kui teraslind kord alla juhtub kukkuma, on tragöödia majas. Möödunud nädalal vapustas (jalgpalli)maailma Kolumbia lennuõnnetus, milles hukkus 71 inimest, kellest 43 olid eri moel seotud Brasiilia vutiklubi Chapecoensega. Samal ajal kui ligi 200 000 elanikuga Lõuna-Brasiilia linn Chapeco tasapisi leinast toibub, uuris Õhtuleht Eesti jalgpalluritelt, kuidas mõjutab too kurb sündmus nende suhtumist lendamisse ning palus neil meenutada oma hirmsamaid kogemusi.

Sõna saavad tänaseks mängijakarjääri lõpetanud, kuid selle jooksul kümneid tuhandeid kilomeetreid lennanud rahvuskoondise endised keskkaitsjad Raio Piiroja ja Taavi Rähn (mõlemad pallisid Hiinas ning Rähn ka Venemaa esiliigas, mille raames tuli ette näiteks 10 000 km pikkuseid lennureise Kaliningradist Vladivostokki ja tagasi) ning hiljuti Eesti meeskonnaga üle Atlandi ookeani, Kariibi mere saartele rännanud paremkaitsja Karl Mööl.

Neist Mööl naasis eelmisel nädalal Dubaist puhkuselt nii, et oli enne tagasilendu kuulnud Chapecoense õnnetusest ja lugenud lisaks veel Manchester Unitedi ja Torino vutiklubide kunagiste katastroofide kohta.

"Otsest lennuhirmu ei tekkinud, aga jälgisin kõiki neid tegureid, mille pärast need lennukid alla kukkusid," sõnab 24aastane mees, kes viimased kolm aastat pallinud Nõmme Kaljus. "Ehk ta lühiajaliselt valvsust tõstab, aga minu suhtumine on see, et kui ma selliseid asju kardan, siis need juhtuvadki minuga."