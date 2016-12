Already tomorrow we hold the first #WFCRiga 1/4 final games! #floorball pic.twitter.com/XF7lO1wjOO

Rootsi ja Soome võidud võib tabelisse kirjutada, Tšehhi edu tõenäosus on vähemalt 85% ja Šveitsil minimaalselt 75% kandis. Eesti koondise asetas Läti kaotus pikantsesse seisu.

Ühelt poolt on tore, et kui veerandfinaalis kaotatakse, kohtutakse mängudes 5.-8. kohani Taaniga, keda kevadisel MM-valikturniiril 7:2 võideti. Läti, keda kunagi varem MMidel edestatud pole ja võidetud läbi aegade vaid ühes kontrollmängus, olnuks kindlasti ebameeldivam variant. Seega kui veerandfinaalis Tšehhi vastu imet ei sünni, on Eesti meeskonnal hea võimalus jõuda kuue parema sekka.

Teisalt poolt tähendab praegune esikaheksa, et kui Eesti juhtub järgmised kolm mängu (veerandfinaali, vahemängu Taaniga ja 7. koha kohtumise) kaotama, langetakse maailma edetabelis üheksandaks, mis tähendaks järgmisel MMil 99% tõenäosusega B-taseme alagruppidesse kuulumist (1% jääb puhuks, kui mõni esikaheksa riik valikturniirilt edasi ei pääse).

Kui Läti pääsenuks kaheksa sekka, olnuks Eesti säilimine maailma edetabeli (see koostatakse kahe viimatise MMi tulemuste põhjal) kaheksa parema seas olnud 100% kindel, aga nüüd võib see kaotsi minna. Samas tähendas Läti kaotus, et Eestil on avanenud kõigi aegade parim šanss kuue parema sekka jõuda. Pikantne seis.

Võit neljapäevases veerandfinaalis lahendaks kõik mured, aga see on neetult keeruline ülesanne! Mured lahendaks ka variant, kui Läti kaotaks kolmapäeval 9.-12. koha mängus Kanadale, aga selle tõenäosus on väiksem kui kükitav mannatera.

Vaata tänase Eesti - Kanada matši tipphetki: