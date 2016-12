On väga oluline meenutada (miks oluline, sellest allpool!), et saalihoki MMi play-off’is järgneb viigilisele normaalajale 10minutline lisaaeg (NB! Erinevalt jäähokist väljakul viibivate mängijate arvu ei vähendata!) äkksurma põhimõttel. Kui väravat ei sünni, selgub võitja karistusvisete seerias, mille põhimõte analoogne jalgpalli penaltiseeriaga (5+1+1+1 jne).

Mis on mängus? | Koht laupäevases poolfinaalis, kus 99,9% tõenäosusega ootab ees Soome, kelle vastaseks veerandfinaalis on Taani. Ning enne hakkavad Tallinna loomaia elevandid londist vikerkaarevärvilist ja –maitselist limonaadi purskama, kui Taani Soomele MMi veerandfinaalis ohtlikuks muutub.

Mis on Eesti šansid? | Ei ole olematud. Turniiri avamängus Šveitsiga suudeti esimene ja viimane kolmandik viigistada (vastavalt 2:2 ja 1:1), ja 4:8 kaotuse tingis väga halb teine periood. Tšehhi ja Šveits on laias laastus sama taseme meeskonnad ja kui Eesti suudaks läbi terve mängu hoida sarnast nivood nagu Šveitsi vastu esimesel kolmandikul, võivad võimalused tekkida.

Eeldusteks on tšehhide keskpärane või kehv päev (kui nad hästi mängivad, Eestil võimalused puuduvad), meie väravavahi Marek Õige hiilgepartii ning – mis kõige tähtsam – totaalne hingestatus ja keskendumine avavilest lõpusireenini. Kahes esimeses mängus see puudus ja seepärast lappama läkski. Kohtumistes Soome ja Kanadaga oli Eesti meeskonna distsipliin palju parem, Tšehhi vastu peab see olema ideaalne! Siis on (väike) variant.

Kaheksandikfinaalis purustas Eesti 16:4 Kanada. Tegu on käesoleva MMi kõige ülekaalukama võiduga üldse. (IFF)

Kes on Eesti võtmemängija? | Väravavaht Marek Õige. Kui puurivaht hiilgab, on meeskonnal vaja visata kolm-neli väravat vähem, mis on Eesti jaoks tohutu vahe. Õige vigastas pühapäevases mängus Saksamaaga kergelt õlga. Esmaspäeval Soome vastu tegi ta kaasa viimase kolmandiku ja kannatas mängida. Eile tõrjus Kanada viskeid teine number Siim Stokkeby, aga täna on Õige kord. Karjääri viimasel MMil mängival mehel on võimalus jätta endast maha vägev märk. Eesti poolfinaali tõrjumine oleks fenomenaalne saavutus.

Ma ei tea saalihokist midagi, isegi mitte Tšehhi koondisest. Kes on selle kõige ässam liige? | Tšehhi koondise mänedžer Vojtech Šišma ütles turniiri eel: "Meie suurim ründav jõud on Matej Jendrišak, kes suudab särada igas mängus." Statistika kinnitab, et Šišma ei ajanud pada - 5+2 punkti annavad Jendrišakile hetkel MMi resultatiivsustabelis 10. koha, mis tšehhidest parim. Jendrišak lõi Norrale kaks, Lätile ühe ja Rootsile kaks väravat.

Tšehhi koondise ohtlikeim mängija on ründaja Matej Jendrišak. (IFF)

Kui kõva Tšehhi saavutuste poolest on? | Maailma edetabeli hetke neljas on sel kohal ka saavutuste (MM-hõbe 2004 ning MM-pronksid 2010 ja 2014) poolest. Samas pole Tšehhi pärast kahe aasta taguse MMi pronksimängus Šveitsi üle lisaajal saadud 4:3 võitu alistada ei Rootsit, Soomet ega Šveitsi. Mitte kordagi.

Üldiselt ongi just Tšehhi olnud suure neliku kõige haavatavam liige. Alates 2002. aastast on just nimetatud kvartett moodustanud esineliku alati, välja arvatud 2012, kui Tšehhi kaotas alagrupis Lätile ja läks veerandfinaalis vastamisi Soomega ja kaotas ning jäi seejärel alla ka Norrale ja pidi leppima seitsmenda kohaga.

Kuidas meil Tšehhi vastu seni on läinud? | Neli mängu, neli kaotust. Esmalt oldi vastamisi 1995 EMil (2:6), viimati 2014 MMil (2:12, kui Eesti mitmele põhimehele puhkust andis). 2008 kohtuti Tallinnas peetud kontrollturniiril (5:8) ja 2010 MMi veerandfinaalis nagu ka täna.

Ning too matš kuulub siiani saalihoki MM-ajaloo kullafondi. Suursoosik Tšehhi ei juhtinud seda kordagi ja viskas 2:2 viigivärava vähem kui kaks minutit enne normaalaja lõppu. Lisaaeg väravaid ei toonud, kuigi Eesti tabas paar sekundit enne lõppu latti. Karistusvisete seeria võitis Tšehhi 4:1 ja jõudis poolfinaali.

Tšehhidel toonasest rivistusest praegugi koondises Tomas Sladky, Milan Tomasik, Jan Jelinek, Matej Jendrisak ja Daniel Sebek ning karistusvisete seerias hiilanud ülikogenud väravavaht Tomas Kafka. Eestil mängivad endiselt Patrik Markus, Johan Strömfelt, Rein Kivi, Roman Pass, Oskar Salm, Rando Kramm.

Eelnev ei rahulda kaugeltki mu saalihokinälga, kirjuta veel midagi põnevat! | Tšehhi võõrustab kahe aasta pärast järgmist, 12. saalihoki MMi. Kui välja jätta kolm korda MMi võõrustanud ja alati kodus meistriks kroonitud Rootsi, on korraldajatel reeglina ikka viltu vedanud. Kodus on lisaks Rootsile 1996, 2006 ja 2014 suutnud meistriks tulla veel Soome 2010. Aga ülejäänud korraldajad on oma tulemuses pettunud.