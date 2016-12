Tere, kallis spordisõber! Tänase päeva põhisündmus on mõistagi Eesti saalihokikoondise MM-veerandfinaal tugeva Tšehhi vastu, kus tõele au andes on võitu raske loota, kuid kindel on üks: Eesti mehed valge lipuga platsile ei lähe ning annavad endast kõik! Saalihoki ja kõik muu mõistagi Õhtulehes.