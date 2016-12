Novembri lõpus Kolumbia lennukatastroofist eluga pääsenud Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense kaitsja Alan Ruschel tegi pärast õnnetust haiglas oma esimesed sammud ning teatas fännidele, et paraneb vigastustest hästi.

Teiste seas Chapecoense mängijaid ja treenereid vedanud Boliivia lennufirma LaMia lend 2933 kukkus alla Eesti aja järgi 29. novembri varahommikul ning nõudis 71 inimese elu. Katastroofi elasid üle kolm Chapecoense pallurit, kaks lennuki meeskonnaliiget ning üks ajakirjanik.

Õnnetuses 19 tiimikaaslast kaotanud Ruschel paraneb vigastustest praegu Kolumbias ning sotsiaalmeedias levivas videos on näha, kuidas mängija teeb oma esimesed sammud pärast lennukatastroofi.

"Tahaksin teile öelda, et paranen hästi ning naasen varsti Brasiiliasse," vahendas Ruscheli sõnu Daily Mail. "Tahan kõiki toetuse eest väga tänada." Eelmisel nädalal sõnas Ruscheli kihlatu Marina Storchi, et seljavigastusi saanud mängija suutis suhelda vaid žestide abil.

Chapecoense's Alan Ruschel takes first steps and tells fans: 'I'd like to tell you that I am recovering very well' https://t.co/ogvkNo7Pql pic.twitter.com/1B00QrYme1