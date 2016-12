Helsingi jalgpalliklubi püstitas Soome rekordi, kui maksis Kolumbia meisterklubile Medellini Independientele ründaja Alfredo Morelose mängijaõiguste eest pool miljonit eurot.

Varem pole ükski Soome klubi ühegi mängija eest nii suurt summat välja käinud. Senine rekord oli paarisaja tuhande euro kandis, kirjutab Helsingin Sanomat.

HJK ei ostnud põrsast kotis - 2016. aasta hooajal mängis Morelos klubis laenulepingu alusel ja lõi kõrgliigas 16 väravat. Vastavalt laenulepingule oli HJK-l võimalik kolumblase mängijaõigused fikseeritud summa eest välja osta ja seda ka tehti.

Morelosega sõlmiti kolme-aastane leping. Ilmselt maksis HJK kõva summa, sest on veendunud, et aasta või kahe pärast on võimalik ründaja kopsaka vaheltkasuga maha müüa. Järgmiselt üleminekusummalt on ette nähtud protsent ka Independietele.