Müncheni Bayern võitis teisipäeval jalgpalli Meistrite liigas Robert Lewandowski tabamusest 1:0 Madriidi Atleticot ning poolaka väravatähistus pani aluse kuulujutule, et Lewandowski naine Anna on rase.

Vapustava karistuslöögi Jan Oblaki selja taha löönud Lewandowski võttis palli ning pistis selle endale särgi alla, imiteerides naise rasedat kõhtu. Mängujärgselt teatas vutiäss, et tähistus oli sümboolne: tema naine Anna ootabki last!

Paari esiklaps peaks ilmavalgust nägema tuleva aasta mais. Et Lewandowskid on Poola üks kuulsamaid paare, pole ime, et vutiässa ja tema toitumiseksperdist kaasat õnnitles ka Poola president Andrzej Duda.

Milline aga näeb välja Anna Lewandowska?

@timati_bs Anna Lewandowski, Frau von Robert Lewandowski, auch Karate Kämpferin pic.twitter.com/5KXPtjgft1 — Sunjii (@SunjiiOfficial) October 26, 2016

Fermiamoci ad apprezzare il Glo up di Anna Lewandowska pic.twitter.com/15ljtSeQtN — Cece(shca) (@zlacmilan) October 23, 2016