Nižni Novgorodi korvpallimeeskonna peatreener Arturs Štalbergs andis klubi kodulehele pika intervjuu, kus arvustas kõiki mängijaid, sealhulgas Siim-Sander Venet. Eestlane sai nii präänikut kui ka piitsa.

"Mis puutub Siimu, siis mul on heameel, et ta on pärast mitut aastat Žalgirise vahetusmeeste pingil istumist end lõpuks lahti mänginud. Tema rünnakutegevustele mul pretensioone pole, järgmine eesmärk on kaitses juurde panna. See on tema nõrk koht. Ta jääb sageli alla üks-ühe vastu mängus, laseb vastastel eemalt sooritada kergeid viskeid, sugugi alati ei kindlusta lauavõitlust," rääkis Štalbergs Vene kohta.

Meeskonnast tervikuna kõneldes näeb loots edusamme: "Hooaja alguse tulemused meid loomulikult ei rahuldanud, sest meie ülesanne on alati üks - võita. Ent näen mängijate individuaalset arengut. Nad hakkavad aru saama, mida treenerid tahavad ja see on tähtsaim. Kui meenutada hooaja esimest mängu ja kahte-kolme viimast, siis ilmselt kõik nõustuvad, et liigume õiges suunass. Võitlusvõimelise kollektiivi kujunemine tähendab pikka ja rasket protsessi. Siin ei aita imed, vaid ainult pidev ja sihikindel töö. Kaotused löövad valusalt, kuid ka on võistkonda ühtsemaks muutnud. Näen, kuidas mängijad üksteist toetavad."

Štalbergs on korduvalt rõhutanud, et mäng ehitatakse üles kaitsest, kuid sageli lastakse endale visata saja punkti ringis. Vastus küsimusele selle kohta kõlas järgnevalt: "Ühes mängus vajub ära üks, teises teine komponent. Ühes mängus laseme endale visata 35 punkti kiirrünnakutega, teises jääme alla üks-üks mängus. Näiteks EuroCupi teise ringi mängus Lietkabelisega kaitsesime hästi, kuid vastane noppis meie lauast 17 palli. Kui tegemist oleks ühe põhjusega, olnuks seda lihtne parandada. Meil jääb mängijatel ka kogemustest puudu ja seetõttu kaob vahel mängu ajal keskendatus. Meid aitavad ainult aeg ja kõva töö."

Venekeelne täispikkuses intervjuu on nähtav SIIN.