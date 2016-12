Samas on näiteks Saksamaa vutilegend Lothar Matthäus Draxlerist huvitatud olevaid klubisi hoiatanud, öeldes ESPNile, et ründaval poolkaitsjal on kehv iseloom, mistõttu tema Draxlerit ei palkaks.

Wolfsburg maksis Draxleri eest Schalkele tervelt 40 miljonit eurot ning pallur soovis klubist lahkuda juba suvel. Ent Wolfsburgi spordidirektor Klaus Allofs pani üleminekule käe ette. Väidetavalt on Draxlerist jaanuaris huvitatud Londoni Arsenal ja Torino Juventus.

2. Memphis Depay

22aastane hollandlane siirdus Manchester Unitedisse mullu ning Eindhoveni PSV kasvandik pidi tõusma klubi üheks juhtmängijaks. Nii siiski läinud pole ning Jose Mourinho käe all on kahtlemata andekas Depay tänavu Inglismaa kõrgliigas teeninud kõigest 20 minutit mänguaega.

Et Depay istub pidevalt pingil, kuid vajab arenemiseks usaldust ja mänguaega, tuleks keskkonnavahetus ääreründajale kasuks. Lisaks tahab Mourinho temast lahti saada. Potentsiaalsete kosilastena on mainitud AS Romat ja Evertoni.

Memphis Depay. (JERRY LAMPEN)

3. Oscar

Londoni Chelsea ründav poolkaitsja oli mõned aastat tagasi tiimi jaoks põhimees, kuid tänavu on selge: Oscar ei sobi Chelsea peatreeneri Antonio Conte 3-4-3 mängusüsteemi.

Seega otsib Oscar tõenäoliselt uut leivaisa ning Eurospordi väitel võiks selleks olla Itaalia endine hiid Milano Inter.

Oscar. (Carl Recine)

4. Dimitri Payet

Mullu komeedina vutitaevasse tõusnud 29aastane prantslane pallib Inglismaa kõrgliigas mängivas West Hamis. Tehnilisuse ja hea sööduoskuse poolest tuntud Payeti seostati pärast debüüthooaega Inglismaal näiteks Madridi Realiga.

Et Payet on jalgpalluri mõistes küpses keskeas, pole tal enam jäänud palju aega tõelisesse tippklubisse jõudmiseks. Kuna poolkaitsja aktsiad on võrdlemisi kõrged, võib West Ham Payeti jaanuaris rahaks teha. Võimaliku kosilasena on mainitud Pariisi Saint-Germaini, kes suudab Inglismaa klubile kahtlemata suurepärase pakkumise teha.

Dimitri Payet. (Carl Recine)

5. James Rodriguez

2014. aasta MMil Kolumbia särgis turniiri parimaks väravakütiks tõusnud ründava poolkaitsja eest käis Madridi Real tunamullu suvel välja väidetavalt lausa 80 miljonit eurot.

Rodriguezi debüüthooaeg oli hea ning ta nimetati ka näiteks Hispaania kõrgliiga parimaks poolkaitsjaks ning sümboolsesse koosseisu. Zinedine Zidane'i tulekuga Reali peatreeneriks on lõuna-ameeriklane langenud aga varumeheks.