Ent tänavu juuniorist meheks sirgunud Liiv süstib oma suhtumisega kiiruisusõpradesse lootust ja optimismi, et ajalooline MK-punkt (tõsi, B-divisjonis, kuid seal säramata eliitseltskonda ei pääsegi) on vaid aja küsimus ning kõigest esimesi verstaposte edukal teel.

Kõige lühemal distantsil ehk 500 meetris jõudis ta Kasahstani pealinnas enda nimele kuuluvast rahvusrekordist sajandiku kaugusele, nii et täna Heerenveenis algaval hooaja neljandal MK-etapil on löögi all seegi. Seejuures pole vähetähtis märkida, et kasahhide jää oli eelnevate etappidega võrreldes kiirem.

"Esimese kahe etapiga (Hiinas ja Jaapanis – M.T.) ma rahule ei jäänud, aga Astana head ajad sisendasid rahulolu, et olen teinud õigeid asju," hindab legendaarse Väino Treimani käe alt sirgunud Liiv senist hooaega, mille parim tulemus on Astana 1000 meetri 13. koht. "1000 meetri rekordiparandus oli küll väike (0,17 sekundit – M.T.), aga arvan, et praeguste tingimuste juures on see hea aeg."

Ta kinnitab tulemustes peegelduvat: eelkõige on ta suvega edasi arenenud kiiruslikus vastupidavuses. Kuid see on ka loogiline, sest juunist alates Austria koondisega treeniv (tema mullune harjutuspaik Inzelli akadeemia sulges rahapuudusel uksed) Adavere poiss tegi suvel kõvasti mahutrenne, et sellele nüüd tasapisi sprindikiirust peale laduda.

Üleüldse olla uue treeneri käe all kõik peale jõusaali ja pikkade rattasõitude varasemast teistmoodi. Lisaks eristab käimasolevat hooaega mullusest seegi, et nüüd saab Liiv rahulikult spordile keskenduda, sest kevadel sai ta pihku auga välja teenitud keskkooli lõputunnistuse.

Kui tulla tagasi Liivi uue treeninggrupi juurde, siis olid õhus ka variandid Norrast, Valgevenest ja Hollandist. Tõsiselt vaagis ta vaid Hollandit, kuid kaalukeeleks osutus see, et selle konkreetse pundi mehed pole praegu eduka kiiruisumaa koondises, mistap tulnuks tal MK-etappidel juhendajata läbi ajada. Praegu seda mure pole, sest kaks Austria poissi tuuritavad samuti mööda ilma ringi.