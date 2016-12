Malcolm Wilson ja M-Sport pole saladuses hoidnud, kui väga soovivad järgmiseks hooajaks enda tiimi valitsevat maailmameistrit Sebastian Ogieri ning nüüd kasutatakse prantslase veenmiseks mõjuvõimsaid inimesi.

Wilson oleks äärepealt Ogieriga käed löönud 2011. aastal, kuid erinevatel põhjustel jäi tehing tookord katki. Nüüd on inglase soov meelitada prantslane enda tiimi tugevam kui eales varem ning Wilson näeb väga suurt vaeva, et Ogier M-Spordiga liituks.

Neljakordne maailmameister sai juba juba Walesis testida järgmise aasta M-Spordi Ford Fiestat ning neljapäeval korraldas Hispaania ajalehele Marca teadaolevalt Wilson suure koosoleku, kuhu kutsuti ka autotootja esindajaid.

Wilson soovib, et Ford hakkaks M-Spordi tegemistes suuremat rolli mängima ning üritas veenda autotootjat, et tulevase aasta WRC auto on võidukas, sest neil on meeskonnas neljakordne maailmameister Ogier. Niimoodi üritab ka Wilson veenda ka prantslast tiimiga liituma.

Ogier pole praegu veel otsust teinud ning laual on veel paar varianti.