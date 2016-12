Läinud öösel peeti korvpalliliigas NBA taaskord hulgaliselt kohtumisi, kus üheks õnnelikumaks oli Philadelphia 76ers, kes alistas 99:88 New Orleansi.

Tulemuse teeb eriliseks see, et meeskonnal õnnestus viimati võõral väljakul vastane alistada tänavuse aasta 20. jaanuaril ehk pea aasta tagasi. Eelmisel hooajal 82 mängust vaid 10 võitnud Philadelphia tänavune aasta pole oluliselt parem, kui 23 mängust on kaotatud 18.

Läinud öösel suudeti siiski paremust näidata ja seda tänu Ersan Ilyasova 23 punktile. Kaotajate poolelt oli edukaim Anthony Davis 26 silma 11 lauapalliga. Vaata kohtumise tipphetki: