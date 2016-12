Liverpooli keskkaitsja Joel Matip teatas, et loobub järgmisel kuul algaval Aafrika Rahvaste Karikaturniiril mängimisest.

Kamerunlane on tõusnud Jürgen Kloppi selgeks usaldusaluseks ning seda rolli ei taha kaitsja mingil juhul kaotada. Matip on varemgi koondise esindamisest loobunud, kuivõrd klubimeeskond on olnud prioriteet.

Liverpoolile on uudis kahtlemata positiivne, sest mees on tõusnud võistkonna edus võtmerolli. Küll aga on see mõneti kurvastav uudis eestlaste jaoks, sest ühe keskkaitsja puudumine oleks võinud avada võimaluse Ragnar Klavanile.

Maksimaalselt oleks kamerunlane eemal jäänud kuuest kohtumistest - neljast Premier League'i mängust, liigakarika poolfinaali korduskohtumisest Southamptoni vastu ja F.A. Cupi neljanda ringi matšist.