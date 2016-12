Kuid olid ka halvad küljed: "Pidevalt tuli käia erinevatel üritustel ja esitustel. Reisimine oli väsitav ja mingil hetkel polnud mul enam aimu, mis ajatsoonis ma olen. Kord kui olin Orlandos, arvasin, et olen hoopis Miamis."

Siiski tunnistab Boone, et NBAga kaasnevad positiivsed hüved kaalusid negatiivse selgelt üle. "Oli küll palju halbu asju, kuid siiski jäid need selgelt positiivsetele alla. Ma tõesti igatsen neid aegu.

Olen nüüdseks kodust eemal mänginud kuus aastat ning olen kogenud rohkem tõuse ja mõõnu, kui oleks kunagi ette kujutada osanud. Korvpalluri elu väljaspool NBAd on hoopis midagi muud.

Mitte mingisuguseid tasuta riideid, eksootilisi reise ega suurepäraseid tüdruksõpru. Need on asendunud argipäeva karmi reaalsusega. Üritada teenida arvestatavat palka, millest saaks ka veidi kõrvale panna, et tulevikuks säästa. Tuleb võidelda mitte ainult algviisiku koha, vaid töökoha eest tervikuna."