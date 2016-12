Eesti üks parimaid jalgrattureid Rein Taaramäe avaldas sotsiaalmeedias tuleva hooaja võistlusplaani, kuhu sisse ei kuulu Tour de France.

"Aasta lõpp pole veel selge kuid praegu on kalendris Hispaania Vuelta, varasemad sõidud vaadatakse selle pilguga, et kuidas parem Hispaaniaks valmistuda oleks. Selge on see, et kui Girole otsa veel Šveitsi tuur panna, siis vajan juuni keskelt juuli lõpuni suuremat auku, kus saan kosuda ja end uuesti üles treenida. Le Tour jääks kahjuks plaanist välja," seisab Taaramäe Facebooki lehel.

"Kahjuks, sest tuuril oleks aeg kõmmutada küll juba ja unistus etapivõidust tundub magus, kuid aeg läheb ja palju neid tuure ikka veel kaasa teha saaks 4-5...Aasta esimestel sõitudel kuni Gironi saan ikka ja jälle enda peale sõita kui vaid jõudu jätkub, sest meeskonna suur liider Zakarin minuga sama kalendrit ei sõida, aga Girol on asjad nii, et pean Zakarini poodiumini aitama."