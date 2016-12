Täna avaldati Londonis Venemaa dopinguraporti teine osa, kus tuli päevavalgele palju uut informatsiooni. Alustuseks teatati, et 2011.-2015. aastani on riiklikult toetaud keelatud ainete kasutamisega rohkem kui 1000 Venemaa sportlast, sealhulgas ka jalgpallureid. Konkreetselt on avastatud 503 suve- ja 92 taliolümplast, vähemalt 30 erinevalt alalt. "Dopinguga manipuleerimine oli Venemaal süsteemne ja organiseeritud infrastruktuuriga ettevõtmine," teatas spordikohtu jurist Richard McLaren.

"Võimatu on öelda, kui kaugele sellise skeemitamise juured ulatuvad. Juba aastaid on venelased meid lollitanud. Sportlased ja treenerid on olnud ebavõrdses seisus. Spordifänne ja pealtvaatajaid on petetud."