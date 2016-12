Kelly Sildaru alustab täna võistlemist USA-s Breckenridge'i kuurordis toimuval freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu tippvõistlusel Dew Tour, kuid keeruliste ilmaolude tõttu on ajakava veidi muutunud.

Kui algselt pidid naisvigursuusatajad täna õhtul selgitama parima nii hüpetes kui reilisõidus, siis tagamaks, et nädalavahetusel kohale jõudev halb ilm ei hakkaks teisi võistlusi segama, toodi ka kõik teised hüppevõistlused tänasele päevale. Jib ehk reilisektsioon, mis annab poole lõppskoorist, on nüüd kavas homme.

Tänase tihedama graafiku tõttu on samuti Sildaru võistlusaega ette poole nihutatud: eestlanna läheb mullust tiitlit kaitsma 19.45 Eesti aja järgi - võisteldakse ühel hüppel, mida kõik sportlased läbivad neljal korral ning arvesse lähevad kaks parimat laskumist. Homme õhtul alustatakse reilidega 21.30.

Ka mullu sundisid talvetormid Dew Touri võistlusgraafikut muutma ja toona tuli see Sildarule kasuks. Pargisõidu päeva võrra nihutamine tähendas, et naised võistlesid ideaalsetes ilmastikuoludes ning Kelly kroonilised hooprobleemid teda tol hetkel ei seganud. See tähendas esikohta ehk tänavu on 14aastane eestlanna tiitlikaitsja. Peamine tema kukutamisest unistaja on kaheksakordne X-mängude tšempion Kaya Turski.