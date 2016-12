Täna avaldatud McLareni raport paljastas, et Venemaa on manipuleerinud üle 1000 sportlase dopinguprooviga ning vast kellelelegi ei tule üllatusena, et Venemaa spordiministeerium on süüdistusi eitanud.

"Venemaa spordiministeerium ütleb kogu oma vastutusega, et riigis pole valitsuse poolt juhitud dopinguprogrammi," seisis ministeeriumi avalduses. Siiski lubati alustada uurimist, mis kontrollib raportis esitatud süüdistuste õigsust.

"Vastavad ametijõud uurivad kõiki olulisi ja relevantseid McLareni esimeses raportis esitatud süüdistusi ja tõendeid. Spordiministeerium soovitab samadel uurijatel vaadata ka McLareni raporti teises osas tehtud süüdistusi."

Rahvusvahelise olümpiakomitee auväärne liige Vitali Smirnov lisas, et uues McLareni raportis kirjutatu läheb vastu kõigele, mida Venemaa üritab viimasel ajal teha.

"Isiklikult olen veendunud, et meie riigis puuduvad valitsuse poolt korraldatud ja toetatud dopinguproovide manipulatsioonid ja rikkumised. Seda ei saa olla, sest see läheb kõige vastu, mida oleme viimasel ajal teinud."