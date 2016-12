"Medalikirg sai nende kollektiivsest moraalitundest ja olümpiaväärtustest võitu," sõnas McLaren. "Rahvusvahelised spordivõistlused on juba aastaid olnud venelaste poolt kaaperdatud. Treenerid ja sportlased on mänginud ebaausat mängu ning spordisõpru petnud. On aeg sellele lõpp teha."

Suurimatest spordipidudest puudutavad venelaste hämarad skeemid 2012. aasta Londoni suve- ja 2014. aasta Sotši taliolümpiamänge, lisaks 2013. aastal Moskvas toimunud kergejõustiku MMi. Ent professor McLaren toonitas, et on võimatu öelda, kui kaugele ajas tagasi pettuse juured tegelikult ulatuvad.

Dopingusaaga Venemaa sportlaste ümber sai eile uue peatüki, kui Kanada õigusteaduste professor Richard McLaren avaldas teise uurimisraporti, mis väidab, et enam kui 1000 Vene atleeti 30 spordialalt on seotud aastatel 2011-15 toiminud riikliku dopinguprogrammiga.

Eilne raport toetas esimest ning tolle väitel pesid venelased Londonis süüst priiks 15 medalivõitjat (10 neist on praeguseks pidanud juba medali loovutama). 12 Sotši olümpia medalisti B-proovi purgikaanelt (44 uuritu seast) leiti kriimustusi ja muid jälgi, mis viitavad selle sisu manipuleerimisele. Niisamuti on muudetud kuue parasportlase proove, kes tassisid Sotšist koju kokku 21 medalit.

Seejuures avastas McLareni uurimisrühm kolme sportlase – kes võitsid Sotšist kamba peale neli kulda ja ühe hõbeda – proovist füsioloogiliselt võimatult suure koguse soola. Proovide vahetamist või töötlemist kinnitab ilmekalt ka tõik, et kahe naisjäähokimängija uriinist leiti meeste DNAd. Ühtki nime esialgu ei avaldatud.

Veel huvitavaid noppeid teisest raportist:

On leitud e-kirju, milles küsiti Venemaa spordiministeeriumilt juhiseid, mida positiivse prooviga teha – kas säilitada või karantiini panna?

On leitud Exceli tabelid nimekirjadega sportlastest, kelle proovid on säilitatud.

Moskvas oli puhta uriini pank.

Venemaa spordiministeerium, keda McLaren riikliku petuskeemi osaks peab, kinnitas ametlikus teates, et uurib raporti väiteid täie tõsidusega, kuid eitab igasuguse dopingusüsteemi olemasolu. Ministeerium lisab, et jätkab dopinguvastast võitlust, evib ses osas nulltolerantsi ning on avatud igasuguseks rahvusvaheliseks koostööks.

Sealse olümpiakomitee asepresident Stanislav Pozdnjakov sõnas väljaandele R-Sport, et raportis pole midagi uut ning Vene sportlased peaksid rahulikult 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiaks treenima.

Meie idanaabri antidopingu agentuur RUSADA koguneb 15. detsembril, et McLareni raportit arutada. Organisatsiooni värske juht, teivashüppe maailmarekordi omanik Jelena Isinbajeva sõnas, et maine taastamine on suur töö. "Kõik endised RUSADA töötajad on lahkunud ja me näeme kõvasti vaeva, et maailm saaks taas Venemaad usaldada. Tahan RUSADA enda puhta maine toel uueks ehitada," lubas kahekordne olümpiavõitja.