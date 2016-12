Paul Kerese maleaasta hakkab lõppema. Jäänud on lõpusirge, viimased võistlused-üritused. See aasta kinnitas, et mälestus suurest meistrist ei kustu, vaid elab edasi ka rohkem kui neli aastakümmet pärast tema lahkumist. Keresega kokku puutunud inimesed tunnevad siiamaani, et Eesti males saab rääkida kahest ajastust…

Enne ja pärast Kerest. Niivõrd võimsa aura lõi omaaegne "igavene teine", Eesti XX sajandi parimaks sportlaseks hinnatu enda ümber. "Mul on Kerese räägitut lindis ja olen lasknud oma õpilastel tema juttu kuulata. Olen näidanud Kerese partiiprotokolle, tema käekirja. Milline oli kogu tema olek. Kõik need detailid tegid temast suure inimese," meenutab paljukordne Eesti meister ja 1975. aastal NSV Liidu meistrivõistlustel hõbeda võitnud Tatjana Fomina.

Autoriteet

Eesti maleajaloo suuremaid talletajaid Merike Rõtova on kirjutanud spordimuuseumi teatmematerjalide kogumise võistlusele esitatud essees "Suurmeister": "Kuulusin aastaid koos Paul Keresega maleföderatsiooni presiidiumi koosseisu. Tuleb meelde üks selline kord, kus vaidlus eriti käremeelseks läks. Hääled üha kõvenesid. Kuigi küsimus oli vaid selles, kes mängib eeloleval rahvaste spartakiaadil Eesti meeskonnas neljandat, kes viiendat lauda, võis kõrvalt kuulates jääda mulje, et lahendatakse maailmaajaloolist probleemi.