Kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu peres on homme sümboolne päev, sest 22aastane poeg Andreas teeb Davosi 30 km vabatehnikasõidus indviduaalse MK-sarja debüüdi.

Tema senine ainus MK-start pärineb jaanuari lõpust, kui ta oli Nove Mestos Eesti teateneliku liige. Lisaks Veerpalule on homseks sõiduks üles antud Aivar Rehemaa, kes jättis Lillehammeri MK-etapi vahele. Täieliku stardinimekirja leiab siit.

Pühapäeval on Davosis kavas vabatehnikasprint, kus lisaks Marko Kilbile ja Raido Ränkelile on stardis 23aastane Alvar Johannes Alev, kelle jaoks on tegu hooaja esimese stardiga MK-sarjas.

Päris debüüdi tegi Alev juba 2012. aastal kodusel Otepääl, kus osales nii 15 km klassikasõidus kui sama suusastiili sprindivõistlusel. Mullu jäid tema ainsateks MK-etteasteteks Nove Mesto teatesõit ja samas peetud 15 km vabatehnikadistants.