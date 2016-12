"Meil on McLareniga kehtiv leping ja kavatsema seda ka austada," ütles Briatore Itaalia väljaandele Gazetta dello Sport.

Mercedese boss Toto Wolff ütles nädala alguses, et Fernando Alonso on üks potentsiaalne Nico Rosbergi asendaja. Hispaanlase mänedžeri sõnul aga kavatseb kahekordne maailmameister McLarenisse jääda.

McLareni tegevjuht Zak Brown ütles sel nädalal: "Meil on Fernandoga leping ja ta on väga rõõmus. Ilmselgelt tahab ta võita etappe nagu ka meie, aga ma pole väga mures selle stsenaariumi pärast. Me tunneme end praeguses positsioonis mugavalt."