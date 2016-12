Eesti meeste saalihokikoondis jätkab täna MM-finaalturniiri, kui kell 10.00 ollakse Riga Arenal vastamisi Taaniga. Võitja pääseb viienda koha mängule, kaotaja peab leppima seitsmenda koha matšiga. Mis on mängus? | Koht esikuuikus. Eesti saalihokimeeskond pole MMil kunagi varem nii kõrget kohta saavutanud. Senine parim tulemus on 2010. aasta seitsmes koht, 2008 ja 2014 läks kirja 8. koht. Peatreener Argo Kungla püstitas MMi eel koondise eesmärgiks just kuue parema sekka jõudmise. Tänane matš otsustab, kas see täitub või ei. Mis on Eesti šansid? | Viisakad. Kevadel Tallinnas peetud MM-valikturniiril saime ilusa ja emotsionaalse 7:2 võidu, aga seda ainsaks orientiiriks võtta oleks petlik. Ei tohi unustada, et Taani mängis kaheksandikfinaalis üle maailma edetabeli viienda meeskonna Läti, kui 2:5 kaotusseisust tõusti 5:5 viigini ja võideti karistusvisete seeria. Tuleb põnev ja tihe andmine, kus Eesti on kerge soosik, sest kui meil on all puhkepäev, siis Taani mängis oma veerandfinaali alles reede õhtul (0:7 kaotus Soomele).

Kes on Eesti võtmemängija? | Esiviisiku ääreründaja Andreas Wöiduma. Eesti esiviisiku suutlikkus on väga soliidne. Mängudes Šveitsi ja Tšehhiga suudeti väljakul viibides sündmusi domineerida. Küll mitte pidevalt, aga samas mitte kohati, vaid igati väärikal määral. Eesti esiviisik on võtmerollis ka täna.

Tsentri Patrik Kareliussoni võimekuses kahtlemiseks põhjust pole, sest nagu tõestas kaheksandikfinaal Kanadaga, on ta MMil pärast väikest kohanemisaega end täielikult leidnud ja mängib oma parimat saalihokit. Kareliussoni sööduoskus on super, aga ülioluline on, et Wöiduma talle ulatatud võimalused ära lööks. Mida suurem Wöiduma realiseerimisprotsent, seda suurem Eesti võidušanss. Ma ei tea saalihokist midagi, isegi mitte Taani koondisest. Kes on selle kõige ässam liige? | Pärast kaheksandikfinaalis Läti üle saavutatud võitu pole mingit kahtlust, et ründaja Andreas Glad Pedersen, kes realiseeris karistusvisete seerias mõlemad temale usaldatud sooritused. Arvestades, et Eesti – Taani duell on väga võrdne, saavad ilmselt otsustavaks väikesed detailid ja enesekindlus, mida Pedersenilt jagub, on üks tähtsamaid osiseid. Kui kõva Taani saavutuste poolest on? | Üllatavalt kõva! Kahel esimesel saalihoki MMil, 1996 ja 1998, oli just Taani pronksimängu kaotanud meeskond. Nad on siiani üks seitsmest meeskonnast (Rootsi, Soome, Šveits, Tšehhi, Norra, Taani, Saksamaa), kes MMil nelja parem sekka jõudnud. Nivoo hoidmine osutus taanlastele siiski keerukaks ja 2012 jäädi MM-finaalturniirilt sootuks kõrvale. Seejärel suudeti end koguda ja 2014 MMi seitsmenda koha mängus alistati Eesti 7:2. Tundub olevat üpris võrdne seis. Kuidas meil Taani vastu seni on läinud? | Positiivselt! Viiest ametlikust mängus on Eesti kogunud kolm võitu ja kaks kaotust! Esimest korda kohtuti 1996 MMil (1:7), siis 2008 MMil (7:5). Enne 2014 MMi võideti maavõistlus 5:3, aga kaotati seitsmenda koha matš 2:7. Viimati siis 7:2 võit kevadel Tallinnas.