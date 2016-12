Eesti saalihokikoondis kaotas Riias toimuval MMil lisaajal 5:6 Taanile ning heitleb homme 7. koha nimel.

Seejuures võitles Eesti end 0:5 kaotusseisust neli sekundit enne normaalaja lõppu 5:5 viigini, kuid taanlased viskasid võiduvärava juba lisaaja 32. sekundil.

Meie koondise läbi aegade parim tulemus MMilt on 2010. aasta 7. koht, seega tähendaks tänane võit Taani üle, et ajalugu on juba tehtud. Kõik, mida vaja kõnealuse matši kohta teada, leiab Ott Järvela eelvaatest.