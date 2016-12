Eesti saalihokikoondis jätkab Riias toimuvat MMi Taani vastu. Kell 10 algava kohtumise võitja mängib homme 5.-6. koha peale, kaotaja aga 7.-8.

Meie koondise läbi aegade parim tulemus MMilt on 2010. aasta 7. koht, seega tähendaks tänane võit Taani üle, et ajalugu on juba tehtud. Kõik, mida vaja kõnealuse matši kohta teada, leiab Ott Järvela eelvaatest.