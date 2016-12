Lisaks Westbrookile jõudis läinud ööl sümboolse tähiseni Carmelo Anthony, kes tõi New York Knicksi 103:100 võidumängus Sacramento Kingsi vastu 33 silma ja jõudis 29. mängijana NBA ajaloos 23 000 punktini.

