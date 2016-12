Novembri keskel Atlandi ookeani taha, USA parimasse jäähoki noorteliigasse USHLi siirdunud 17aastane ründaja Robert Arrak on juba oma meeskonna Cedar Rapids RoughRidersi peatreenerile Mark Carlsonile muljet avaldanud. "Tal on hea suhtumine," sõnas Carlson kohalikule väljaandele The Gazette. "Arvan, et ta tahab iga päevaga paremaks mängijaks saada. Ta on kõva töömees. Usun, et tal on võimalus saada väga mitmekülgseks mängijaks. Tal on hea pealevise, platsinägemine ja head käed. Ta on noor kutt, seega on tal veel pikk maa minna, aga potentsiaali on temas kõvasti." Enne USAsse kolimist Soomes Espoo Bluesi noortemeeskonnas mänginud Arraku potentsiaali näevad ka sealsed hokivaatlejad, kes on paigutanud eestlase tuleva aasta NHLi drafti eelnimekirja C-tasemele (selle taseme mängijaid soovitatakse valida neljanda, viiendas või kuuendas ringis).

Carlson usub, et NHL pole eestlasele utoopia. "Draftini on veel tükk aega, aga arvan, et tal on reaalne võimalus saada valituks. See sõltub temast ja sellest, kui palju ta on valmis selle nimel vaeva nägema."

Alates hooajast 1999/00 RoughRidersi peatreeneri kui ka mänedžeri ametit pidavad Carlsoni ametiajal on meeskonnast NHL-i valitud 32 mängijat ning 35 on hiljem unelmate hokiliigas lepinguni jõudnud. Lisaks on klubi vorpinud üle 300 mängija, kes teeninud stipendiumi ülikoolide liiga 1. divisjonis. Arrak kinnitas väljaandele, et NHLi unistus on see, mis ajendas teda USAsse kolima. "Siinseid mänge jälgib palju rohkem kolledžite ja NHLi treenereid ning skaute," lausus ta. "Mulle väga meeldib siin. Nii teised kutid kuid liiga on heal tasemel."