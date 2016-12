Pärast augustikuist Rio de Janeiro olümpiat aja maha võtnud epeevehkleja Nikolai Novosjolov naasis eile nelja kuu järel võistlusrajale ja on Kataris toimuval Doha GPl jõudnud 16 tugevama sekka.

Maailma edetabeli alusel otse põhiturniirile pääsenud Novosjolov alistas täna hommikul 1/32-finaalis torgetega 15:11 itaallase Andrea Santarelli ning pärastlõunal 1/16-finaalis 15:14 prantslase Jonathan Bonnaire'i. Järgmises ringis ootab eestlast ukrainlane Maksim Khvorost.

Möödunud nädalal sõnas Novosjolov Õhtulehele, et on pole pärast olümpiat põhimõtteliselt üldse mõõka kätte võtnud ning on tegelenud puhkamise ja vanade vigastuste ravimisega.

Eilsete eelringide kaudu 64 sekka murdnud Sten Priinits kaotas avaringis 7:15 jaapanlasele Satoru Uyamale.