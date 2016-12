Tänavu Euroopa F3-sarjas debüteerinud ja uustulnukate arvestuses 2. koha teeninud 18aastane vormelipiloot Ralf Aron jätkab samas sarjas ka järgmisel hooajal, kuid vahetab Prema Powerteami meeskonna Hitech GP vastu.

Portaali Autosport andmetel on Aron hiljuti kõvasti Hitechi masinat testinud. "Hitech tegi sel aastal väga head tööd ning olen kindel, et nad annavad mulle vormeli, millega kogu hooaja vältel esimeste kohtade nimel heidelda," sõnas Aron Autosport.com-ile.

Hitechi meeskond lõpetas tänavuse hooaja meeskondlikus arvestuses Prema Powerteami järel teisena, nende parim sõitja George Russell sai kahe Prema mehe järel individuaalarvestuses kolmanda koha. Aron lõpetas debüüthooaja üldarvestuses seitsmendana.

Hitechi tiimi boss Oliver Oakes: "Ralf näitas, et suudab kogenud sõitjate keskel toime tulla ja tegi mõned suurepärased tulemused. Hoidsime tema arengul silma peal juba eelmisel aastal, kui ta F4-sarjas kihutas. Nähtu avaldas meile sügavat muljet. On suurepärane, et Ralf on järgmisel hooajal meie tiimis. Oleme kindlad, et ta suudab meistritiitli nimel võidelda."

Aroni mänedžer Marko Asmer võitis aastal 2007 Briti F3-sarja Hitech Racingu meeskonnas, mis on küll juriidiliselt teine keha, ent paljud toonased tiimiliikmed, sealhulgas Hitech Racingu boss David Hayle, töötavad nüüd Aroni uues tiimis.