Eesti uni. 31. minutiks oli seis 5:0 Taani kasuks, sest Eesti meeskond oli mõtetega jätkuvalt voodis. Eesti valdas palli ja sooritas rohkem pealeviskeid, aga teravust mängus polnud ja see võimaldas kaitsest lähtunud Taanil värava puutumatuna hoida ja meie meeskonna eksimused (ja laiskuse kaitsesse töötamisel) ära kasutada.

Mäng saadi toimima alles siis, kui hakati väljakul ka riske võtma. 5:5 värav löödi neli sekundit enne normaalaja lõppu. Adam Widercrantzi sooritus oli efektne ja meisterlik. Aga ilmselt läks lõpuspurti nii palju vaimujõudu, et lisaaja alguseks Eesti piisavalt keskendunud polnud. Daniel MacCabe lubati 32. sekundil viskele ja pall oli ristnurgas.

2. Mis oli Taani edu saladus?

Nad mängisid seda mängu nagu MM-finaali. Nad teadsid väga hästi, et eile õhtul kell 21 lõppenud veerandfinaal Soomega (0:7) on nende jaoks miinuseks, ent mõtetes jäädi tugevaks. Vahetusmängijad ergutasid iga väravavahi tõrjet ja väljakumängijate blokeeritud viset. Taani pani esimesest minutist alates kogu hinge mängu ja see neid lõpuks võidule viiski.

3. Kes Eesti mängijatest suurima pettumuse valmistasid?

Esiviisiku ääreründajad Andreas Wöiduma ja Patrik Markus. Väravate viskamine ehk võimaluste realiseerimine on nende eriala ja vastutus, aga mõlemal mehel oli sihik täna lootusetult paigast ära. Tsenter Patrik Kareliusson mängis viisaka partii, aga ääred ei toetanud teda piisavalt.

Eesti esiviisiku ründaja Patrik Markus ei olnud täna piisavalt terav. (IFF)

4. Kes oli platsi parim mees?

Mike Trolle Wede. Taani väravavaht tegi nii esimesel kolmandikul kui ka matši lõpufaasis fantastilisi tõrjeid. Ilma tema oivalise partiita poleks Taani suutnud oma kaitsva taktikaga edukas olla. Aga kõik toimis. Erinevalt Eestist.

5. Mida peavad asjaosalised edasist silmas pidades parandama?

Eesti on kuuest mängust kolmes (Šveitsi, Saksamaa ja Taani vastu) lubanud endale ise arvulist ülekaalu omades värava lüüa. See on lihtsalt lubamatu.

Taani teenis viimasel kolmandikul Eesti lõpuspurdi ajal tarbetuid karistusi. Põhjuseks ilmselt väsimus. Kui nad suudavad homses 5. koha mängus neid vältida, omatakse võidušanssi.

Eesti esiviisiku tsenter Patrik Kareliusson mängus Taani vastu. (IFF)

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame peagi mängijate-treenerite ütlused.

7. Mis saab edasi?

Pühapäeva hommikul enne kukke ja koitu tuleb mängida 7. kohale. Kell 9 algav matš (vastas hetkel toimuv Saksamaa – Norra kohtumise kaotaja) määrab ära Eesti koha uues maailma edetabelis, mis koostatakse kahe viimase MMi põhjal.