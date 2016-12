Eesti saalihokikoondise kapten Roman Pass tõdes pärast MMil lisaajal Taani käest saadud 5:6 kaotust, et neli sekundit enne normaalaja lõppu visatud 5:5 viigivärav tekitas võiduootuse.

"Tunne oli muidugi, et tuleb võit ära. Tegime hea töö, et jõudsime 5:5 viigini ja sisetunne ütles, et saame pühapäeval viiendale kohale mängida, aga täna oli selline mäng.

Taani üllatas väga hea kaitsega. Aga nende väravad sündisid meie vigadest. Ainult lisaajal visatud värav oli ilus, ülejäänud olid tingitud meie enda eksimustest."

