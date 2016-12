Pokljukas toimunud laskesuusatamise MK-etapi meeste 12,5 km jälitussõidu võitis esimesena startinud prantslane Martin Fourcade, kes ei eksinud nelja tiiru peale ühelgi lasul.

Eilse sprindidistantsi 13,7 sekundiga norralase Johannes Thingnes Bö ees võitnud Fourcade vormistas hooaja neljanda etapivõidu (viiest individuaaldistantsist sõidust) viimases püstitiirus, kuhu ta saabus koos venelase Anton Šipuliniga. Kui Fourcade võttis maha kõik viis märki, siis Šipulin eksis ühel lasul, mistap sai sarja üldliider viimased 2,5 km juba pingevabalt suusatada.

.@martinfkde won 4 of the first 5 races of the @IBU_WC season. Nobody has done it since @oebjorndalen won first 5 races of 2007-07 season. pic.twitter.com/yEUiD3JaiG