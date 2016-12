Eesti saalihokikoondise ründaja Adam Widercrantz tõdes pärast lisaajal Taanilt saadud 5:6 kaotust, et 31. minutiks oli Eesti 0:5 kaotusseisus mitte vastase headuse, vaid enda lihtsate eksimuste tõttu.

"Kusjuures me ei mänginud halvasti, sest pall oli enamasti meie valduses ja sooritasime ka pealeviskeid. Mäng oli meie kontrolli all, aga lubasime endale rumalaid vigu. Kõige tähtsam on tugev kaitse. Rünnak on kah tähtis, aga saalihokis võidetakse mänge ja saavutatakse tiitlivõistlustel häid kohti just tugeva kaitsega, mida meil täna polnud, sest tegime lihtsaid vigu," rääkis teise viisiku tsenter.

Just Widercrantzi kaks väravat, neist teine neli sekundit enne lõppu, aitasid Eesti normaalaja lõpus viigini. "Kui neli sekundit enne lõppu viigivärava lõin, olin planeedi Maa kõige õnnelikum inimene. Aga kui Taani lisaajal võiduvärava viskas, siis sattusin jalamaid põrgusse."

Seni on hommikused matšid olnud Eesti jaoks väga keerulised. Kuidas pühapäeva hommikul kell 9 algavaks seitsmenda koha mänguks Saksamaaga valmis olla? "Lihtsalt peame valmis olema ja näitama oma parimat taset. Turniir kolme kaotusega lõpetada oleks lubamatu. Täna kurvastame, aga homme tuleb kogu hing ja kõik muu mängu panna ning MM seitsmenda kohaga lõpetada."