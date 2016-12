Eesti saalihokikoondise peatreener Argo Kungla kahetses pärast MMil Taani käest lisaajal saadud 5:6 kaotust kohtumist esimest pooltundi, mis kaotati 0:5.

"Me ei saanud jälle alguses mängu sisse ja tegime väga palju rumalaid vigu. Kaitsesse töötamine oli täiesti mitterahuldav, mistõttu hakkasin üpris varakult viisikutes muudatusi tegema ja otsima võimalusi mängu käima tõmmata. Oleks me avakolmandikul ühegi värava saavutanud, olnuks mäng hoopis teine. Aga taas avasime enda skoori alles teise kolmandiku lõpus.

Meie pressing ei toiminud – kolm meest tegid, aga neljas ja viies unustasid oma mehe ära. Taani leidis need vabad mehed osavate söötudega kenasti üles ja tuli surve alt välja. Meie mehed aga mängisid üle. Oli vaja lihtsalt võtta pall ja minna viskele," rääkis Kungla.

Pühapäeval kell 9 hommikul mängib Eesti Saksamaaga 7. kohale. Sama vastasega oldi vastamisi alagrupis ja tehti 6:6 viik. "Väga keeruline on kella üheksaseks mänguks valmis olla. Kõik on kinni peas ja tahejõus. Täna oli näha, et pikk turniir on osadele meestele jälje jätnud."

Kas kaotus Saksamaale tähendaks, et MM on läbikukkumine? "Jah, olen nõus," sõnas Kungla.