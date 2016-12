Kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu 22aastane poeg Andreas tegi täna Davosi 30 km vabatehnikasõidus indviduaalse MK-sarja debüüdi. Andreas sai 71. koha, mis tähendab, et võrreldes oma isaga alustas ta MK-sarja karusselli nobedamalt - 12. detsembril 1992. aastal lõpetas toona 21aastane Andrus 10 km vabatehnikasõidu 93. kohaga.

Tõsi, 1992. aasta alguses toimunud olümpiamängudel läks Andrusel klassikatehnikas paremini: 10 km sõidus oli ta 21., viitstardist sõidus 42.

Andreas kaotas täna võitnud Martin Johnsrud Sundbyle + 7.26,2, Aivar Rehemaa oli 63., kaotust +6.31,2. Kokku lõpetas võistluse 77 meest.

Homme on Davosis kavas vabatehnikasprint, kus lisaks Marko Kilbile ja Raido Ränkelile on stardis 23aastane Alvar Johannes Alev, kelle jaoks on tegu hooaja esimese stardiga MK-sarjas.