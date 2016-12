Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sündis korralik üllatus, kui tiitlikaitsja Leicester City, kes praegu tabeli tagumises pooles vaevlemas, alistas Manchester City 4:2. Seejuures tegi Jamie Vardy esimest korda kaabutriki.

Leicester asus juhtima juba kolmandal minutil, kui täpne oli Jamie Vardy. Kaks minutit hiljem tegi Pep Guardiola hoolealustele tuska Andy King ning 20. minutil saatis palli raamide vahele taas Vardy. Vardy ajalooline kaabutrikk sai teoks 78. minutil.

