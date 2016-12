Kelly Sildaru on tänasest kahekordne Dew Touri meister - eile hüppevõistlusel kätte võidetud suur edu oli piisav, et isegi paari eksimusega reilisektsioonil esikoht tagada.

Congrats @sildaru for her repeat as #dewtour champion #teamwass A photo posted by Michael Spencer (@mtspencer11) on Dec 10, 2016 at 1:03pm PST

Keerulised ilmaolud tingisid Dew Touri kavamuudatuse ning nõnda oli Sildaru võistlus kahepäevane. Reedel peetud pargisõidu hüppevõistlusel kogus 14aastane imelaps 86,33 punkti. Eestlannale tagasid liidrikoha kaks selg ees tehtud 900kraadist ehk kaks ja pool täistiiru hüpet. Lähim jälitaja Kaya Turski jäi meie piigast maha 16,77, ameeriklanna Maggie Voisin 17,34 punkti.

Seis hüppevooru järel:

1. Kelly Sildaru (Eesti) 86,33 punkti

2. Kaya Turski (Kanada) 69,66

3. Maggie Voisin (USA) 68,99

4. Isabel Atkin (Suurbritannia) 67,33

5. Yuki Tsubota (Kanada) 60,33

6. Devin Logan (USA) 58,99

7. Nikki Blackall (Kanada) 50,99

8. Katie Summerhayes (Suurbritannia) 43,33

9. Kim Lamarre (Kanada) 35,99

10. Keri Hermann (USA) 35,33