Kelly Sildaru auhinnariiul on vaatamata suusapiiga noorele eale juba üpris täis. Peamiselt on selles süüdi kaks Dew Touril saadud esikohta, sest ekstreemspordimaailma mainekuselt teisel mõõduvõtul jagatakse trofeesid, mis väiksusega ei hiilga.

Nõnda oli laupäeva õhtul, kui Sildaru võttis vastu oma tänavuse pargisõidukarika, näha, et 14aastasel piigal oli selle käes hoidmisega parajaid probleeme. Nüüd seisavad Sildarud aga silmitsi lihtsa murega: kuidas suur ja puidune auhind tagasi koju transportida?!

"Ma pole ise seda veel näinud ja katsuda jõudnud, aga tundub et see on raskem, kui eelmisel aastal," nentis Kelly värske trofee kohta isast treener Tõnis Sildaru.

Muud varianti, kui auhind kuidagi käsipagasisse mahutada, Sildarudel pole, sest mitmeks nädalaks ookeani taha sõites kohvris potentsiaalsete võitudega ei arvestata. "Meil on pagas pilgeni täis. Mis muud, kui tuleb lennujaamas ilusti läbi rääkida, kas saame äkki lennuki peale ühe lisakotiga, sest seda alla pagasisse panna ei saa ja lennukisse võtame niikuinii kaasa kiivrid ja muu sellise varustuse."

Tagasi Eestisse jõuab värske Dew Touri tšempion tuleva neljapäeva pärastlõunal.