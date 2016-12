Argentina jalgpalliliigas juhtus õnnetu õnnetus, kui jalgpallur Franco Quirozi tabas politsei tulistatud kummikuul.

Almagro võistkond võõrustas Parana Atleticot ning külalised šokeerisid kodumeeskonna fänne 90. minuti võiduväravaga. Tulihingelised Almagro toetajad hakkasid seejärel omavahel kaklema, mispärast tulistasid politseinikud rahvast kummikuulidega..

26-aastane Quiroz üritas olukorda rahustada, pannes end politseinike ja toetajate vahele, kuid üks lask tabas teda pähe. Mees viidi kiiremas korras haiglasse, kuid temaga oli kõik korras.

Pärast toibumist ütles jalgpallur, et karjääri lõpp jäi 10 sentimeetri kaugusele. "Kummikuul eemaldati, aga õnneks ei olnud see midagi tõsist. Mul on peas auk, aga olen väljaspool ohtu."

#LaFotoDelDía es Franco Quiroz, el jugador de Almagro herido en el enfrentamiento entre la policia y la barra. pic.twitter.com/x0fg5igh4E — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2016

Almagro president Julian Romeo oli situatsiooni pärast arusaadavalt pahane. "Kutsusime 100 politseinikku, aga kohale tuli 28. Lugesin nad ise üle.

Fännid raputasid aeda lootuses, et tulemus tühistatakse. Seda on minu valitsemisajal juhtunud neli korda. Seal on hetki, kui jalgpallurid ei taha fännide mässamise pärast mängida.

Mul on kõrini, et fännid hoiavad vahepeal meeskonda pantvangis. 15 päeva jooksul olen kindel, et mind lastakse lahti. Tean, et maksan nende kommentaaride eest."