Eesti saalihokikoondise peatreener Argo Kungla tõdes pärast MMi seitsmenda koha mängus Saksamaalt saadud 4:5 (3:2, 0:2, 1:1) kaotust, et hetkeline pettumust on suur, aga mängulises plaanis nägi ta võrreldes 2014. aasta MMiga edasiminekut.

"Me ei teinud kehva turniiri. Päris korraliku tegime. Kui keegi arvab, et kaheksas koht oli pettumus, siis tõesti, me ei täitnud seatud eesmärki, aga poistele mul ühtegi etteheidet turniiri suhtes pole.

Kui kahe nädala pärast mänge üle vaadata, paistavad ilmselt silma pisiasjad, mistõttu jäid loodetud võidud võtmata. Sisu näitasime ja olen poiste üle uhke, et lõpuni võideldi. Ka täna Saksamaa vastu suutsime teha korraliku partii. Lihtsalt ebaõnne oli väga palju – tavaliselt väravaga lõppevad šansid jäid realiseerimata. Nii on keeruline võita, aga ei saa öelda, et mängisime kehvasti," rääkis Kungla.