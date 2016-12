Inglisma jalgpalliliiga liider Londoni Chelsea sai pühapäeval koduväljakul West Bromwich Albioni vastu väga raske võidu.

Enne tänast kaheksa Premier League'i kohtumist järjest võitnud Chelsea oli tabeli keskmike hulka kuuluva West Bromiga kõvasti hädas. Chelsea suutis lüüa ainult ühe värava, kui 76. minutil oli täpne Diego Costa.

Seega on Londoni Chelsea võitnud üheksa kohtumist järjest ning juhib Inglismaa liigat 37 punktiga 15 kohtumisest. Londoni Arsenal on teisel kohal 34 silmaga ning Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, kes kohtub täna õhtul veel West Ham Unitediga, on ühe vähem peetud kohtumisega kolmas 30 punktiga.